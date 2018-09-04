На Украине вводят обязательные бандеровские приветствия в армии

Лозунг националистов «Слава Украине – Героям слава!» станет официальным приветствием в вооруженных силах Украины уже на текущей неделе – 6 сентября. Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в своем Facebook.

«Слава Украине! Уже на этой неделе, кстати, (скорее всего, 6 сентября) ВР внесет изменения в устав ВСУ и эти слова станут официальным военным приветствием!» – написала она.

Сейчас в украинской армии используются приветствия, оставшиеся с советских времен: «Здравствуйте, товарищи!» – «Здравия желаю!».

Накануне президент «Незалежной» Петр Порошенко внес в украинский парламент законопроект, который закрепляет националистский лозунг «Слава Украине – Героям слава!» в качестве воинского приветствия в армии. Документ определен как неотложный и вносит поправки в уставы внутренней, гарнизонной и караульной служб, а также строевой устав.

Отметим, что впервые бандеровский лозунг «Слава Украине!» прозвучал на параде 24 августа в честь Дня независимости страны.

Как сообщал «Новый День», первая часть лозунга – «Слава Украине» появилась во времена Украинской Народной Республики в 1917-1920 годах. Вариант «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки по образцу нацистского приветствия фашистских и полуфашистских партий в Германии, Италии и Хорватии был утвержден бандеровскими организациями во время второго конгресса в Риме в августе 1939 года, а в 1941 году в оккупированном Харькове его начали использовать в слегка измененной форме.

До 2004 года на Украине активного использования лозунга не наблюдалось. Во время Оранжевой революции в конце 2004 года Виктор Ющенко в своих выступлениях использовал часть лозунга «Слава Украине». В 2008 во время празднования 9 мая на Украине появились билборды от имени Ющенко с приветствием «Героям слава!». Но совместное использование лозунга началось только в конце 2013 года – его сделали главным девизом Евромайдана.

По мнению ряда экспертов, это стало одним из поводов для вооруженного конфликта в Донбассе, так как у многих жителей востока и юга Украины этот лозунг прочно ассоциируется с бойцами УПА (запрещена в России), воевавшим против Красной Армии и поддерживающих немецкий фашизм.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 04.09.18

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