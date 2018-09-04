На Украине хотят запретить все российские СМИ

В Верховной раде призвали запретить работу российских СМИ на территории Украины. С такой инициативой выступила глава парламентского комитета по иностранных делам Анна Гопко.

Депутат считает, что все СМИ России должны быть внесены в санкционные списки. Об этом она написала в своем Facebook.

По словам Гопко, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) «должен проанализировать и прекратить деятельность всех московских рупоров на Украине, внеся их в санкционный список». При необходимости этот перечень будет дополняться вопреки «любому давлению» внутри страны и за ее пределами, добавила она.

Напомним, что на Украине запрещены уже ряд отечественных СМИ – МИА «Россия сегодня», ВГТРК, РЕН ТВ, «ТВ Центр», НТВ-ПЛЮС и др. В санкционный список также включено РИА «Новости Украина», его руководитель Кирилл Вышинский более трех месяцев находится под арестом по обвинению киевских властей в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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