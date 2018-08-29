Порошенко заявил о готовности разорвать договор о партнерстве с Россией

Украина готова разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией: Киев выработал все необходимые механизмы юридической защиты. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», был подписан в мае 1997 года президентами двух стран Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой и ратифицирован в 1999 году. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет. В преамбуле говорится об «исторически сложившихся тесных связях, отношениях дружбы и сотрудничества между народами России и Украины». В ст. 2 декларируется уважение границ друг друга и отсутствие территориальных претензий.

Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды. Если одна из сторон намерена его разорвать, то она должна уведомить соседа минимум за шесть месяцев до нового срока продления, отмечают «Извесмтия». Соответственно, Киев должен успеть оформить денонсацию до 1 октября 2018 года. Если этого не сделать, то он будет действовать еще 10 лет.

«Наконец мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными для прекращения действия договора, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом», – написал Порошенко в соцсетях.

Главным последствием денонсации может быть отмена безвизового режима, отмечают эксперты. Больнее всего такое решение ударит по сотням тысяч «заробитчан» – украинских трудовых мигрантов: в России сейчас работает около 3 млн граждан Украины.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.08.18

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