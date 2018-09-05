Лавров: между США и Россией растет риск военной конфронтации

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что конфронтация и напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном нарастают. Причем, происходит это по вине США. Однако, по мнению главы МИД России, жесткий ответ все-таки не является единственным методом.

«Если брать накал политических страстей, накал риторики… да, конфронтация нарастает, напряженность нарастает», – заявил Лавров в эфире Первого канала. По его словам, США инициировали продвижение НАТО к российским границам.

«США, Великобритания, Канада, Франция, Германия размещают свои батальоны в Прибалтике и в других странах, которые граничат с бывшим Советским Союзом. Также они продвигают инициативы включать в НАТО Грузию и Украину… им дали формальное приглашение», – отметил министр.

Лавров подчеркнул, что между США и Россией возникает даже риск военной конфронтации. Так происходит из-за политики Вашингтона в отношении Украины. В частности, США поддерживают Киев милитаристскими методами, передавая украинцам вооружения, в том числе не только легкое стрелковое, а также отправляя на Украину своих военных инструкторов.

Глава МИД РФ напомнил про конфликт в Южной Осетии. Грузия также получала поддержку от США. «Такие пошаговые действия, конечно, увеличивают риск в том числе и военной конфронтации, что будет абсолютно неприемлемо для Российской Федерации, и об этом американские партнеры многократно были предупреждены», – подчеркнул Лавров.

Кроме того, Вашингтон усиливает русофобскую риторику. Москва реагирует на отдельные выпады, но, по мнению Лаврова, жесткая реакция все-таки не является единственным методом. «Андрей Громыко, великий советский министр иностранных дел, как-то сказал, что десять лет переговоров лучше одного дня войны. И он был прав, я, по крайней мере, так считаю», – заключил глава внешнеполитического ведомства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.09.18

Россия и Белоруссия согласуют позиции в ООН. / Глава Ямала заплатил за исследование своего имиджа в соцсетях. / К избранию на пост главы города комиссия рекомендовала только трех кандидатов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»