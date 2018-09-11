Стартовали крупнейшие в истории России военные маневры «Восток-2018»

На Дальнем Востоке стартовали крупнейшие в современной истории России военные маневры «Восток-2018», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. Учения завершатся 17 сентября. Они проходят под руководством министра обороны Сергея Шойгу и станут крупнейшими на постсоветском пространстве за последние 37 лет.

В них примут участие почти 300 тысяч военных Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС. Кроме того, в маневрах будут задействованы военные из Китая и Монголии. Так, от Китая будет представлено 30 летательных аппаратов (24 вертолета и 6 самолетов) военно-воздушных сил Народно-освободительной армии. Всего в учениях примут участие более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Основные маневры пройдут на полигонах Восточного военного округа, ВВС и ПВО, а также в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов. Стоит отметить, что «Восток-2018» разделен на два этапа: в ходе первого развернут группировку войск и нарастят группировку ВМФ в северной и дальневосточной морских зонах. На втором – отработают управление межвидовыми группировками войск, в том числе при обороне и наступлении.

Начальник генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил военным атташе иностранных государств, что учения имеют оборонительный характер и не направлены против партнеров Москвы.

Основная цель – проверить готовность органов военного управления при перегруппировке войск и организации взаимодействия между сухопутными группировками и ВМФ. Также командование получит практику и усовершенствует навыки в управлении войсками.

Как писал «Новый День», ранее немецкое издание Handelsblatt заявило, что Россия показывает НАТО свою военную мощь, проводя ряд военных учений, в том числе «Восток-2018» совместно с Китаем. По оценкам издания, размах запланированных маневров сопоставим с крупнейшими операциями Второй мировой войны.

Опрошенные Handelsblatt эксперты считают, что такими масштабными учениями Россия посылает миру мощный сигнал, при этом воплощая в жизнь страхи Вашингтона о тесном военном сотрудничестве Москвы и Пекина. Издание также пишет, что в это же время в регионе запланировано проведение четвертого Восточного экономического форума, что свидетельствует об отличных отношениях Москвы и Пекина в экономической сфере.

Издание отмечает, что таким образом Россия в очередной раз продемонстрировала миру, что нисколько не изолирована от мира и имеет в союзниках одну из самых могущественных держав.

Япония также выражает обеспокоенность в связи с учениями «Восток-2018». В частности, глава Минобороны Страны восходящего солнца обвинил Россию в наращивании военной активности не только в контексте предстоящих маневров, но и с учетом развертывания новых вооружений на южных Курилах, что по его словам, представляет опасность для Токио.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 11.09.18

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