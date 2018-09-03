Немецкое издание назвало российско-китайские военные учения сигналом всему миру

Россия показывает НАТО свою военную мощь, проводя ряд военных учений, в том числе «Восток-2018» совместно с Китаем, пишет немецкое издание Handelsblatt. По оценкам издания, размах запланированных маневров сопоставим с крупнейшими операциями Второй мировой войны.

Опрошенные Handelsblatt эксперты считают, что такими масштабными учениями Россия посылает миру мощный сигнал, при этом воплощая в жизнь страхи Вашингтона о тесном военном сотрудничестве Москвы и Пекина. Издание также пишет, что в это же время в регионе запланировано проведение четвертого Восточного экономического форума, что свидетельствует об отличных отношениях Москвы и Пекина в экономической сфере.

Издание отмечает, что таким образом Россия в очередной раз продемонстрировала миру, что нисколько не изолирована от мира и имеет в союзниках одну из самых могущественных держав.

Япония также выражает обеспокоенность в связи с учениями «Восток-2018». В частности, глава Минобороны Страны восходящего солнца обвинил Россию в наращивании военной активности не только в контексте предстоящих маневров, но и с учетом развертывания новых вооружений на южных Курилах, что по его словам, представляет опасность для Токио.

Напомним, стратегические учения «Восток-2018» пройдут в августе-сентябре в Сибири и на Дальнем Востоке. Они станут крупнейшими с 1981 года, в них также примут участие военнослужащие вооруженных сил Китая и Монголии.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. Как отмечает РИА «Новости», на нем запланировано подписание ряда экономических соглашений.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 03.09.18

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