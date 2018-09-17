НАТО подготовит совместный ответ на атаки российских хакеров

Северо-атлантический альянс готов применить 5 статью устава, чтобы ответить на российские кибератаки. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Нападение российских хакеров на любое из государств-членов альянса будет означать, что НАТО должно предпринять совместные ответные меры, передает слова Столтенберга портал Axios.

«Не автоматически. Это будет зависеть от характера атаки», – уточнил генсек НАТО.

5 статья устава Северо-атлантического альянса гласит, что нападение на одну из стран рассматривается как атака на блок в целом. В этом случае все государства должны оказать помощь, в том числе с применением вооруженной силы «с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона».

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 17.09.18

Результат кандидата-коммуниста на выборах в Приморье открыл «новую политическую реальность». / Воюйте, а мы посмотрим: Госдеп самоустранился от «практического решения» крымского вопроса. / Приморье: кандидат Путина обошел коммуниста на последнем проценте. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»