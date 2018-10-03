Путин ужесточил наказание за отказ прекратить распространение информации

Президент России Владимир Путин ужесточил наказание за отказ опровергать ложную информацию. Глава государства подписал федеральный закон об установлении уголовной ответственности за злостное неисполнение судебных актов, обязующих прекратить распространение или дать опровержение недостоверной информации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 20 сентября и одобрен Советом Федерации 26 сентября. Он предусматривает изменения в статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Теперь уголовная ответственность будет грозить за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, лицом, которое уже подвергалось административному наказанию за неисполнение требований прекратить распространение информации и опровергнуть ранее распространенные данные в срок, вновь установленный приставом после наложения штрафа.

Закон предлагает наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей или обязательные работы до 240 часов, или исправительные работы до одного года, или арест до трех месяцев, или лишение свободы до одного года.

Кроме того, поправки были внесены и в Кодекс об административных правонарушениях. Они вводят ответственность за отказ выполнять судебное предписание о запрете на распространение незаконных или недостоверных сведений или об их опровержении. Гражданам грозит штраф до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч рублей.

Стоит отметить, что при невыполнении повторного требования размер штрафа для граждан предлагается установить в размере 25 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, также предусматривается административный арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов, для юрлиц – штраф до 200 тысяч рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.10.18

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