Китай переплюнул Россию по вмешательству в дела США. Вашингтон припугнет Пекин военными учениями

Попытки вмешательства России во внутренние дела США меркнут по сравнению с тем, что делает Китай. Об этом сообщил американский вице-президент Майк Пенс. Китайцы пытаются повлиять на предпринимателей в США, чтобы те осудили политику Вашингтона. В то же время американские власти продолжают оказывать давление на КНР, ограничивая поставки нефти, а также демонстрируя силу в готовящихся военных учениях.

По теме вмешательства Пенс высказался на приеме в некоммерческой организации Hudson Institute, передает Bloomberg. «Как недавно сказал мне высокопоставленный сотрудник нашей разведывательной службы, то, что делают русские, меркнет на фоне того, что делает Китай по всей стране», – отметил вице-президент.

Он утверждает, что в США были мобилизованы «скрытые агенты влияния», которые используют пропаганду, чтобы изменить восприятие американцами политики Китая. К тому же Пекин, по мнению Пенса» применяет «долговую дипломатию», чтобы распространить свое влияние. Более того, Китай готов использовать любые внутренние разногласия между федеральными и местными властями в США в своих интересах.

Китайцы пытаются настраивать американский бизнес против властей. «В одном из недавних примеров они угрожали одной значимой американской корпорации, что откажут ей в лицензии, если та не станет выступать против политики нашей администрации», – заявил вице-президент.

Он напомнил про инцидент в Южно-Китайском море, когда китайский корабль опасно приблизился к американскому эсминцу и тем самым заставил его маневрировать. МИД КНР тогда выразил решительный протест американской стороне и назвал появление военного корабля США в водах близ спорной территории провокацией.

Однако произошедшее, по всей видимости, не ослабило решимости Вашингтона доказать готовность противостоять военной активности Китая. Так телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Тихоокеанский флот ВМС США выступил с предложением провести глобальную демонстрацию силы.

В секретном документе говорится, что маневры будут проводиться в непосредственной близости от китайских вод. Пресса называет эти военные учения – акцией устрашения Китая. Тем не менее, в предложении особо подчеркивается, что американские корабли не намерены вступать в боевые действия с китайским флотом.

Отношения Вашингтона и Пекина начали накаляться с введением в США пошлин на китайские товары. Со стороны обеих стран звучали взаимные обвинения в развязывании торговой войны.

Накануне стало известно о новых ограничениях, в частности, США полностью приостановили поставки в Китай сырой нефти. Об этом в кулуарах ежегодного отраслевого саммита в Гонконге заявил глава судоходной компании China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлин. Его слова подтверждают данные статистики, пишет Reuters. Так импорт американской нефти в Китай упал с 9,7 млн баррелей в августе до 0,6 в сентябре.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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