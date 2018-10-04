Бандеровские приветствия стали обязательными в украинской армии

Верховная рада Украины сегодня, 4 октября, утвердила президентский законопроект о введении в армии приветствия националистов «Слава Украине – Героям слава!». Документ вносит поправки в уставы внутренней, гарнизонной и караульной служб, а также строевой устав ВСУ.

Отныне вместо «Здравия желаю!» военнослужащие «Незалежной»должны будут произносить «Слава Украине!». В ответ им должны говорить: «Героям слава!». Кроме этого, обращение к командиру заменяется с «товарища» на «пан».

Напомним, 3 сентября президент Украины Петр Порошенко внес в украинский парламент в качестве неотложного законопроект, который закрепляет бандеровский лозунг «Слава Украине» в качестве воинского приветствия в армии.

Впервые лозунг националистов «Слава Украине!» прозвучал на параде 24 августа в честь Дня независимости страны.

Как сообщал «Новый День», первая часть лозунга – «Слава Украине» появилась во времена Украинской Народной Республики в 1917-1920 годах. Вариант «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки по образцу нацистского приветствия фашистских и полуфашистских партий в Германии, Италии и Хорватии был утвержден бандеровскими организациями во время второго конгресса в Риме в августе 1939 года, а в 1941 году в оккупированном Харькове его начали использовать в слегка измененной форме.

До 2004 года на Украине активного использования лозунга не наблюдалось. Во время Оранжевой революции в конце 2004 года Виктор Ющенко в своих выступлениях использовал часть лозунга «Слава Украине». В 2008 во время празднования 9 мая на Украине появились билборды от имени Ющенко с приветствием «Героям слава!». Но совместное использование лозунга началось только в конце 2013 года – его сделали главным девизом Евромайдана.

По мнению ряда экспертов, это стало одним из поводов для вооруженного конфликта в Донбассе, так как у многих жителей востока и юга Украины этот лозунг прочно ассоциируется с бойцами УПА (запрещена в России), воевавшим против Красной Армии и поддерживающих немецкий фашизм.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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