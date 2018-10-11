Россию могут выгнать из Совета Европы за неуплату взносов

России грозит исключение из Совета Европы в 2019 году. Дело в том, что РФ не вносит платежи в бюджет организации. Об этом заявил генеральный секретарь СЕ Торбьерн Ягланд.

«Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы», – цитирует Ягланда «Европейская правда». Генсек добавил, что «нельзя быть наполовину членом» организации.

Согласно уставу Совета Европы, если государство не платит два года, применяется статья 9. Для России срок истечет летом следующего года. «И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью», – заявил Ягланд.

Отмечается, что генсек впервые предположил, что российская делегация может быть исключена из ЕС. Ранее от не допускал такого развития событий. «Если станет ясно, что Россия выходит, то я немедленно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы», – заключил Ягланд.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией стало причиной нового обострения отношений между представителями РФ и ассамблеи. В 2014 году была принята резолюция, по которой члены российской делегации лишались права голоса, исключены из руководящих органов и отстранены от работы в миссиях наблюдателей. Госдумой резолюция была расценена как антироссийская, для нормализации отношений парламентарии потребовали отменить санкции.

Так как полномочия российских делегатов восстановлены не были, Россия отказалась платить членские взносы. Учитывая, что средства не поступали и от Турции, дефицит бюджета организации вырос до 18 миллионов евро.

Страсбург, Служба информации РИА «Новый День»

Страсбург. Другие новости 11.10.18

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