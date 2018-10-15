Генерал Нидерландов обвинил Россию в провокациях против НАТО в Арктике

Российские военные создали провокации по время учений морских пехотинцев НАТО за Полярным кругом. Об этом заявил начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф МакМутри.

«Когда мы проводим маневры в рамках нашей программы противоракетной обороны, мы видим больше российских кораблей, чем обычно, они приближаются к нам ближе, чем в прошлые десятилетия»,– цитирует голландского генерала The Telegraph. МакМутри уточнил, что российские военные «явно хотят сделать свое присутствие видимым».

Кроме того, генерал отметил, что над военными кораблями Великобритании и Нидерландов во время учений постоянно летали российские истребители. МакМутри предположил, что летчики РФ провокационным образом обозначали свое присутствие.

Ранее Великобритания сообщила об открытии в 2019 году военной базы на севере Норвегии в рамках стратегии по защите Арктики. На объекте разместят 800 военнослужащих. Тогда глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отметил, что в регионе наблюдается активность российских подводных лодок.

Россия не раз заявляла о растущем интересе к Арктике со стороны ряда западных стран. Министр обороны РФ Сергей Шойгу не исключил, что в регионе могут возникнуть военные конфликты.

Амстердам, Служба информации РИА «Новый День»

Амстердам. Другие новости 15.10.18

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