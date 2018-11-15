В Рунете гадают, почему Путин «зазвенел» в Сингапуре (ФОТО)

Президента России Владимира Путина попросили пройти через металлоискатель на входе в торгово-выставочный центр Suntec в Сингапуре, где проходит саммит «Россия – АСЕАН», сообщает «Коммерсантъ».

По информации корреспондента издания Андрея Колесникова, российский лидер собирался пройти мимо рамки металлоискателя, но охрана «аккуратно перенаправила» президента РФ сквозь рамку.

Путина заставили пройти через рамку металлоискателя в Сингапуре, скриншот видео НТВ

Журналист назвал эту ситуацию уникальной: обычно на официальных мероприятиях главам государства и министрам позволяют пройти через отдельных вход без обыска. «Президенту, да что там, любому министру открывают какой-нибудь дополнительный проход, который всегда есть и отгорожен какими-нибудь столбиками с красной ленточкой... И всем удобно, и без последствий для всех. Но тут все вышло принципиально иначе», – отметил Колесников. Он добавил, что рамка зазвенела, когда через нее проходил Путин.

Журналист также сообщил, что спецслужбы Сингапура провели личный досмотр помощника российского президента Юрия Ушакова. Это произошло в автобусе, перед тем, как чиновник встретил главу России у трапа самолета.

Между тем пользователи социальных сетей гадают, что могло «зазвенеть» у президента РФ. Они напоминает, что Путин, с его же слов, не пользуется мобильным телефоном и другими гаджетами. По словам комментаторов, оружие ему не нужно, поскольку охрана на сингапурском саммите очень серьезная. Наблюдатели также указывают, что незаметные под одеждой бронежилеты изготавливают из тканных и композитных материалов, которые незаметны для металлодетекторов.

Другой представитель кремлевского пула, журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в свою очередь уверяет, что Путин на самом деле проходил не через металлоискатель, а через «обычный турникет с камерой, фиксирующей проходящего».

Напомним, Владимир Путин прибыл в Сингапур 13 ноября. Помимо саммита «Россия – АСЕАН» в программе его визита – участие в 13-м Восточноазиатском саммите.

Москва, Сингапур, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Сингапур. Другие новости 15.11.18

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