Экс-глава ЦРУ: Путин стал большим подарком для НАТО

Бывший глава ЦРУ, генерал в отставке Дэвид Петреус заявил, что президент России Владимир Путин стал «самым большим подарком НАТО со времен холодной войны». Об этом американский военный сообщил на конференции Raisina Dialogue, проходящей в Индии.

Петреус отметил, что приход Путина к власти стал для Североатлантического альянса «новым поводом жить». При этом политика российского лидера помогла США «во многом остаться опорой» для ряда государств.

В то же время генерал выразил уверенность, что Вашингтон делает для НАТО значительно больше, чем остальные члены военного блока. В первую очередь это касается финансирования. Белый дом работает над развитием альянса, в частности, Петреус напомнил о программе переброски американского военного контингента в Европу и обновленной структуре командования, которую в НАТО приняли в прошлом году.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял страны-члены Североатлантического альянса в том, что они выделяют недостаточно средств для поддержки НАТО. В ноябре 2018 года стало известно, что ряд государств увеличили свои военные расходы до 2% ВВП. Однако американский президент настаивал на том, чтобы союзники по блоку удвоили расходы на оборону, подняв их до 4%.

Нью-Дели, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Дели. Другие новости 09.01.19

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