Трамп назвал президентство одной из величайших финансовых неудач

Президент США Дональд Трамп заявил, что на посту главы государства потерял огромную сумму денег. Однако покидать свою должность он не планирует, более того, намерен баллотироваться на второй срок.

Говоря о работе президентом, в интервью The New York Times Трамп сообщил, что эта деятельность не приносит денег. «Вы знаете, к счастью, я не нуждаюсь в деньгах. <...> Но я несу убытки, и цифры невероятные», – констатировал американский лидер.

Несмотря на то, что Трамп называет президентство «одной из величайших финансовых неудач всех времен», он не планирует покидать свой пост. «Мне нравится эта работа», – заверил политик, добавив, что у него отличная поддержка в партии и нет конкурентов среди республиканцев.

По данным Reuters, Трамп подал заявку на переизбрание в президенты США в день своей инаугурации, в январе 2017 года. Как правило, американские лидеры решают участвовать в следующих выборах только спустя пару лет после вступления в должность.

По словам политологов, решение Трампа обусловлено финансовой составляющей, это позволило ему начать собирать и тратить деньги на новую предвыборную кампанию. Таким образом, у республиканца есть неоспоримое преимущество перед его потенциальными соперниками от Демократической партии.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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