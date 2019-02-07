Русские идут: Россия готовится к масштабной войне с сильным противником

Шведский Институт Тотальной обороны проанализировал прошедшие в России военные учения и пришел к выводу, что Москва готовится к масштабной войне с крупным и сильным противником. О серьезности намерений РФ говорит также тот факт, что проверку готовности войск, как правило, проводит президент, который является верховным главнокомандующим.

Доклад «Подготовка к войне: стратегические военные учения России 2009-2017» (Training for War – Russia's Strategic-level Military Exercises 2009-2017) был подготовлен в ноябре по поручению Министерства обороны Швеции. Целью исследования было проанализировать и оценить военные намерения РФ. Отчет Институт опубликовал на своем сайте.

Россия проводит стратегические военные учения раз в год в одном из четырех направлений по частям света, полевые маневры, по мнению авторов доклада, должны научить войска вести войну на большей части континента. «Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО», – отмечает руководитель исследования Юхан Нурберг.

Информация об учениях была получена из открытых источников, в первую очередь из публикаций Министерства обороны России. В Институте пришли к выводу, что российские ежегодные военные учения с 2009 по 2018 год стали масштабнее. Так примерно 10 тысяч солдат участвовали в стратегических маневрах в Западном военном округе («Запад-2017»). Однако год спустя в восточной части страны («Восток-2018») собрались уже 300 тысяч военных.

Впрочем, Нурберг сомневается в достоверности этих данных. «Учитывая, что в 2017 году было всего 10 тысяч, а годом позже – уже 300 тысяч, кажется, что это уж слишком много. Не бывает, чтобы в один год у тебя только 10 тысяч человек на обучении, а год спустя – уже 300 тысяч», – заявил он в интервью «Шведскому телевидению» (SVT).

Стоит отметить, что в учениях «Восток-2018» участвовали также Китай и Монголия. От России были задействованы военнослужащие Центрального и Восточного военных округов, Тихоокеанского и Северного флотов, а также все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск (ВДВ), более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 80 боевых кораблей и судов обеспечения и порядка 36 тысячи танков, бронетранспортеров и других боевых машин. Подобных масштабных учений не проводилось с 1981 года.

В Институте Тотальной обороны указали на тот факт, что в ежегодных проверках подготовки российских войск принимает участие президент Владимир Путин, который является верховным главнокомандующим. Российские вооруженные силы повысили боеготовность, чтобы быстро переходить от «повседневной деятельности» в мирное время к выполнению боевых задач во время войны, отмечается в докладе. «Важно тренировать военное мышление и нервную систему. Мускулы там есть. А мозг надо постоянно поддерживать в готовности», – заключил Нурберг.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 06.02.19

ЕСПЧ не будет рассматривать иск Украины к России по Крыму. / Из свердловского облизбиркома ушел советник председателя. / «Узаконенный терроризм»: Янукович оценил приговор по делу о своей госизмене. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»