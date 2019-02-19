Военным запретили пользоваться гаджетами на службе и рассказывать о себе в соцсетях и СМИ

Госдума утвердила в третьем, окончательном чтении законопроект, который запрещает военнослужащим выкладывать в соцсетях информацию о себе, своих коллегах, близких родственниках, командовании и дислокации воинских частей или предоставлять эти сведения СМИ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Соответствующие ограничения, прописанные в поправках в закон «О статусе военнослужащих», распространяются и на граждан, призванных на военные сборы.

Согласно поправкам, военнослужащим нельзя будет постить в интернете и раскрывать СМИ фото, видео, геолокационные данные и другую информацию, которая может указать на их местонахождение и принадлежность к Вооруженным силам, а также сведения о нынешних и бывших сослуживцах, членах их семей и родителях.

Кроме того, новый закон ограничивает использование смартфонов и других гаджетов – планшетов, навигаторов – во время несения воинской службы. Устройства с фотокамерами и доступом к Сети нельзя будет использовать при боевых действиях, во время боевого дежурства и при нахождении на территории воинской части. Вне службы пользоваться смартфонами силовикам не запрещается.

По мнению авторов законопроекта, вышеуказанные меры позволят защитить военнослужащих от действий спецслужб других стран, террористических и экстремистских организаций.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в сентябре прошлого года. За нарушение предусматривается дисциплинарная ответственность, для контрактника – увольнение. Запреты не распространяется на тех, кто уже вышел в отставку.

Год назад сообщалось о планах Минобороны РФ запретить военнослужащим использовать в личных целях спутниковые средства навигации и мобильные телефоны с камерами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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