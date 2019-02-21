США готовятся к «майдану» в Молдавии

Американское посольство в Молдавии выступило с предупреждением к гражданам США об опасности массовых уличных протестов, которые могут начаться после парламентских выборов 24 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте диппредставительства США в Молдавии.

В дипмиссии допустили возникновение после выборов крупных публичных демонстраций, которые «могут стать опасными». Дипломаты призвали сограждан избегать мест, где возможны массовые акции, соблюдать осторожность при скоплении людей, вести себя сдержанно и составить план действий в случае опасности.

Как отмечает телеграм-канал «Молдавский вагон 65/66», сообщение с предупреждением об опасности возможных массовых беспорядков после выборов появилось на сайте посольства спустя два часа после встречи американского посла в Молдавии с президентом республики Игорем Додоном.

Сам президент Молдавии сообщил в своем Facebook, что на переговорах затрагивалась избирательная компания в стране, и выразил надежду на то, что «парламентские выборы завершатся с соблюдением международных стандартов, что позволит признать данные выборы легитимными». Додон подчеркнул, что «такое развитие событий будет способствовать сохранению политической стабильности в республике».

Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что США и страны Евросоюза могут организовать следующий «майдан» в Молдавии. По его словам, такое развитие событий возможно в случае победы социалистов на парламентских выборах. «Запад организует правых на создание молдавского «майдана» в Кишиневе и подтолкнет их к импичменту президента», – заявил Патрушев в интервью «Комсомольской правде». Он отметил, что «Вашингтон и Брюссель не скрывают, что будут добиваться евроатлантической ориентации правительства и парламента Молдавии».

Секретарь Совбеза РФ полагает, что Запад подталкивает «молдавское общество… к расколу и конфликтам» по отработанному сценарию цветных революций. «Подобное мы уже наблюдали на Украине в 2014 году, когда был осуществлен государственный переворот», – указал Патрушев.

Напомним, осенью 2013 года Киев захлестнули антиправительственные выступления. Главную площадь украинской столицы заняли сторонники евроинтеграции и радикалы-националисты. 22 февраля 2014 года на Украине произошел госпереворот. Верховная Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, после чего он покинул страну.

Кишинев, служба информации РИА «Новый День»

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