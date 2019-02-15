«Будет раскол, как на Украине»: Совбез РФ назвал страну следующего «майдана»

США и страны Евросоюза могут организовать следующий «майдан» в Молдавии. С таким прогнозом выступил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, такое развитие событий возможно в случае победы социалистов на парламентских выборах, которые пройдут 24 февраля. «Запад организует правых на создание молдавского «майдана» в Кишиневе и подтолкнет их к импичменту президента», – заявил Патрушев, отметив, что «Вашингтон и Брюссель не скрывают, что будут добиваться евроатлантической ориентации правительства и парламента Молдавии».

Глава Совбеза РФ сообщил, что по опросам населения в избирательной кампании лидирует «партия социалистов президента Игоря Додона, выступающая за развитие отношений как с Россией, так и с Евросоюзом, и против румынизации независимой Молдавии». Однако, по его словам, «Запад это не устраивает». «В связи с этим правые силы при его поддержке пытаются дискредитировать всенародно избранного президента Игоря Додона, стремятся навязать мнение о целесообразности отстранения социалистов от избирательной кампании», – отметил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ считает, что Запад подталкивает «молдавское общество… к расколу и конфликтам» по отработанному сценарию цветных революций. «Подобное мы уже наблюдали на Украине в 2014 году, когда был осуществлен государственный переворот», – указал Патрушев.

Напомним, осенью 2013 года Киев захлестнули антиправительственные выступления. Главную площадь украинской столицы заняли сторонники евроинтеграции и радикалы-националисты. 22 февраля 2014 года на Украине произошел госпереворот. Верховная Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, после чего он и несколько бывших министров покинули страну.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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