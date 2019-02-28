Конгрессмены США потребовали раскрыть доходы и имущество Путина

Члены Палаты представителей Конгресса США Вал Деминг и Элиза Стефаник подготовили законопроект с требованием к американским разведструктурам собрать данные о доходах и имуществе президента России Владимира Путина и его «секретных связях». Детали документа под названием «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина» не раскрываются.

Инициатива конгрессменов связана с многочисленными заявлениями представителей американского истеблишмента о якобы предпринимавшихся Москвой попытках вмешательства в выборы президента в 2016 году. Российские власти неоднократно отвергали эти обвинения.

Как утверждает Элиза Стефаник, «Путин и его политические союзники стремятся ослабить демократию по всему миру, укрепляя политический контроль неэтичными средствами». «Я горжусь тем, что являюсь соавтором этого законопроекта», – сказала она. По ее словам, целью инициативы является «выявление Путина и его союзников такими, какие они есть: подлыми политическими деятелями, подрывающими демократии». Об этом сообщается на официальной странице политика в интернете.

Напомним, в январе в американский сенат был внесен законопроект «О защите безопасности США от агрессии Кремля», в котором также содержится требование предоставить Конгрессу информацию о доходах президента РФ.

Как сообщал РИА «Новый День», в конце января 2018 года Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», в который внес 210 российских граждан, среди которых крупные бизнесмены, главы госкорпораций и госбанков, близкие, по мнению Вашингтона, к президенту РФ Владимиру Путину, а также многие представители властных структур, в том числе и руководство администрации президента России и члены правительства. Отмечалось, что в отношении фигурантов списка могут быть введены ограничительные меры.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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