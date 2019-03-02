Росстат: жалованье чиновников втрое больше средней зарплаты россиянина

Росстат раскрыл зарплаты чиновников в 2018 году. По данным ведомства, средняя зарплата госслужащего в федеральных органах власти составила 126,6 тыс. рублей, что на 5,4% больше, чем в 2017 году. Более того, жалованье чиновников почти втрое выше средней заработной платы россиянина (43,4 тыс. рублей).

Больше всего получающие государственные служащие в аппарате правительства – 240,4 тыс. рублей, следует из данных официальной статистики. На второй строчке – работники администрации президента – 236,7 тыс. рублей. Далее идут сотрудники Совета Федерации и Счетной палаты – 186,4 тыс. рублей и 186,3 тыс. рублей соответственно. В Госдуме в среднем получают 158,9 тыс. рублей.

Среди министерств и ведомств самые высокие зарплаты у сотрудников Федерального казначейства (159 тыс. рублей в месяц), МИД (151,1 тыс. рублей) и МЧС (145 тыс. рублей).

Меньше всего получают служащие Роснедр (62,2 тыс. рублей), Росархива (63,2 тыс. рублей) и Росрезерва (64,2 тыс. рублей).

Быстрее всего в 2018 году росли средние зарплаты сотрудников Федеральной службы судебных приставов – на 38,5%, до 124,8 тыс. рублей.

Сильнее всего средние зарплаты снизились в Следственном комитете России – на 22,2%, до 59,5 тысячи рублей. Стоит отметить, что в 2017 году зарплаты сотрудников СКР увеличились на 32,8%.

При расчете средней зарплаты учитывалось только численность и доход гражданских служащих в центральных аппаратах ведомств и министерств. В расчет не брались СВР, ФСБ, ФСО, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Главное управления спецпрограмм президента (ГУСП).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.03.19

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