Россия указала Киеву на грубые нарушения Договора о дружбе

В российском Министерстве иностранных дел опровергли претензии Украины о прекращении с 1 апреля действия Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной. Соответствующее заявление опубликовано на портале российского МИД.

В ведомстве указали, что, согласно статье 6 документа, стороны обязались не заключать с третьими странами договоров, направленных против другой стороны, а также использовать свою территорию в ущерб безопасности соседнего государства.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что эти условия нисколько не помешали Украине ратифицировать Меморандум о поддержке операций НАТО, а затем упразднить нейтральный статус государства и внести в его военную доктрину поправки, декларирующие курс на вступление в Североатлантический альянс.

В министерстве иностранных дел РФ также заявляют, что украинские «майданные» власти целенаправленно и систематически нарушают права русскоязычных жителей страны, запрещая трансляцию фильмов российского производства, а также вводят «языковые квоты» в СМИ и закрывают въезд на территорию страны деятелям культуры и представителям эстрады.

«Предвидя традиционные упреки по Крыму», на Смоленской площади отмечают, что Киев «продолжает отказывать народу Крыма в праве свободно распоряжаться своей судьбой». Между тем референдум в 2014 году был проведен на фоне антиконституционного госпереворота на Украине и усиления там позиций национал-радикалов, которое было воспринято жителями полуострова как реальная угроза их безопасности. Эти положения российское внешнеполитическое ведомство изложило в ноте, направленной в МИД Украины.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.03.19

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