«Это позор!» Центр «европейской» Риги заполонили фашисты со свастикой

Накануне в центре Риги прошли мероприятия, связанные с днем памяти латышских легионеров. Неонацисты организовали шествие с флагами, на которых была нарисована запрещенная во многих странах свастика, хотя организаторы акции пытались всех убедить, что это не связано с фашизмом.

В брошюре, которую цитирует портал delfi.lv, отмечается, что памятные мероприятия в Риге призваны почтить память тех 80 000 латвийцев, которые «погибли только потому, что тоталитарный СССР и нацистская Германия заключили пакт». Один из активистов – руководитель национал-патриотической организации «Центр Густава Целминьша» Игорь Шишкинс заявил журналистам, что коммунизм и в России, и в Латвии все еще правит бал, а народ «используют как простую скотину». «Поэтому для меня Вторая мировая все еще не закончилась», – сказал он.

Так или иначе, участники шествия отправились по улице Калькю, распевая старые «патриотические» песни. Согласно предварительным подсчетам, число участников мероприятия может достигать тысячи человек. При этом правоохранительные органы делали все возможное, чтобы избежать любых столкновений в ходе шествия. Фактически участники шли по живому коридору, образованному сотрудниками муниципальной полиции, а самих участников шествия охраняли идущие рядом представители спецбатальона Госполиции.

Возле памятника Свободы участников шествия встретили находящиеся за барьерами сторонники противоположного идеологического лагеря с плакатами «Они боролись за Адольфа Гитлера». Антинацистов было порядка 50 человек.

Дойдя до памятника Свободы, пришедшие помянуть память легионеров Waffen SS начали символическое возложение цветов у подножия монумента. В их числе был и политик Национального объединения Янис Домбрава, который заявил после этого телекалу LNT, что премьеру-министру Латвии Кришьянису Кариньшу, который ранее призвал партнеров по коалиции не участвовать в мероприятиях 16 марта, «не следует подавлять демократию, а быть вместе с солдатами».

Стоящая у ограждения представитель Русского союза Латвии Татьяна Жданок заявила журналистам, что антинацисты отменили сегодняшнюю акцию из-за решения Рижской думы переместить их мероприятие «под мост, чтобы над ними шли участники шествия». Жданок обвинила организаторов мероприятия в поощрении неонацистских акций. «Это недопустимо, это скандал», – сказала Жданок, назвав действия думы оскорблением. «В конце концов они будут наказаны. Хотя там, наверху», – добавила она.

Посольство России в Латвии назвало позором шествие легионеров «Ваффен СС» и их сторонников. «Позор! В центре европейской столицы опять с почестями «маршируют» бывшие легионеры «Ваффен СС» и их приспешники. И это в преддверии 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков», – говорится в сообщении диппредставительства РФ.

Рига, служба информации РИА «Новый День»

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