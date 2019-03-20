Лавров обеспокоился космическим сегментом системы ПРО США

Создание в США космического сегмента системы противоракетной обороны (ПРО) чревато рисками уничтожения орбитальной собственности неугодных Вашингтону стран. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В США уже выделены ассигнования на создание космического сегмента противоракетной обороны и размещения на околоземной орбите ударных средств. Видимо, этот сегмент противоракетной обороны будет обладать способностью поражать в том числе и космические объекты. Каким образом будет выстроена реально действующая боевая структура, готовая в любой момент зачистить космическое пространство от орбитальной собственности неугодных Вашингтону стран?" – заявил Лавров, выступая на Конференции по разоружению.

Глава российского внешнеполитического ведомства считает, что «это открывает «ящик Пандоры», так как многие государства являются активными участниками космической деятельности», передает РИА «Новости». «Немало тех, кто уже занимается разработкой боевых нагрузок для выведения в космос, либо обладает необходимым для этого потенциалом. Проблема становится все более актуальной», – добавил Сергей Лавров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.03.19

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