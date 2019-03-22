Лавров назвал момент, когда США взяли курс на разрушение международного права

США и Запад взяли курс на разрушение международного права, когда НАТО приняла решение о военной операции против Югославии в 1999 году. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

Министр считает, что именно тогда начался процесс подмены понятий, и США решили заменить международное право некими правилами, на которых должен основываться порядок. На сегодняшний день Запад все больше применяет термин «порядок, основанный на правилах» вместо призывов соблюдать международное право, отметил Сергей Лавров.

«И разница понятна. Международное право – это результат консенсусных переговоров, а правила изобретают сами западники и требуют, чтобы все остальные им следовали. Началось это именно тогда – 20 лет назад», – сказал Лавров.

Военная операция НАТО против сил Югославии продолжалась с 24 марта по 10 июня 1999 года. За это время авиация альянса совершила 35200 боевых вылетов, на территорию Югославии было сброшено и выпущено более 23 тысяч бомб и ракет. Часть боеприпасов содержало сердечники из обедненного урана. Что в последствии привело к повышению числа раковых заболеваний среди военнослужащих и мирного населения.

За время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьёзно ранены.

Москва, Иван Гридин

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