«Вынужденная мера и крик отчаяния»: в Якутии запретили трудоустраивать мигрантов

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете принимать в 2019 году на работу мигрантов в 33 сферах экономической деятельности, сообщается на Официальном информационном портале республики. Так, иностранцам запретили торговать, производить продукты питания и напитки, шить одежду, работать водителями и таксистами.

Кроме того, мигрантам нельзя будет заниматься растениеводством, животноводством, рыболовством, лесозаготовками, научной и технической деятельностью, а также деятельностью в области права, бухгалтерского учета, архитектуры и инженерно-технического проектирования. Приезжим также запрещено работать в сфере образования, здравоохранения, строительства, гостиничного бизнеса, недвижимости, грузоперевозок и оказания социальных услуг.

Предприятиям в этих сферах дали три месяца на то, чтобы уволить иностранных работников.

Как подчеркнул Николаев, указ подготовлен в полном соответствии с федеральным законодательством, в том числе с федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Запрет был установлен «с учетом особенностей рынка труда на территории республики и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан РФ», отмечается в сообщении.

В Якутии также установлена самая высокая стоимость патента для мигрантов по сравнению с другими российскими регионами. Кроме того, в республике ежегодно снижаются объемы квотирования иностранной рабочей силы.

При этом запрет на работу мигрантов не коснется стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В ЕАЭС, кроме России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Для граждан этих стран не нужно приобретать патенты для работы в Якутии.

Указ вышел на фоне прошедших в Якутске в середине марта протестов против мигрантов, причиной которых стало изнасилование местной жительницы. В совершении преступления обвинили 23-летнего выходца из Киргизии. На эти события отреагировали власти Киргизии. В Якутске побывала официальная киргизская делегация во главе с зампредом миграционной службы Саматом Токтоболовым. Он провел переговоры с руководством республики и с представителями правоохранительных органов и СКР по недопущению подобных преступлений в будущем.

Введенный в Якутии запрет на работу мигрантов прокомментировали в Госдуме. Первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов счел подписанный указ противоречащим российскому законодательству. В то же время парламентарий отметил, что данное решение – это вынужденная мера, «крик отчаяния на ту негативную ситуацию, которая сложилась в Якутии».

«Это проблема всей страны. Миграционным законодательством надо заниматься более тщательно, – заявил депутат в комментарии радиостанции «Говорит Москва». – Миграцию надо контролировать. Неконтролируемая миграция приводит к тому, что нарушается этнический баланс, этнорелигиозный баланс в стране, коренные жители остаются без работы; приходят люди чуждой культуры, которые не хотят адаптироваться к национальной культуре».

По его мнению, «тема миграции должна быть тщательно рассмотрена на федеральном уровне – надо понять, какая миграция нам нужна». «Мы должны стимулировать приезд в страну этнически близких нам народов», – заявил депутат, заметив, что «массовая миграция из Средней Азии неквалифицированных рабочих вряд ли может отвечать интересам Российской Федерации».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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