В Москве ответили генсеку НАТО на сравнение Гитлера и Сталина: «В Норвегии многие устыдились!»

В МИД России отреагировали на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Гитлера, Сталина и террористов из запрещенной во многих странах мира, в том числе и в РФ, группировки «Исламское государство».

«В Норвегии, которую Красная Армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, вчера многие сгорали от стыда», – цитирует замглавы МИД России Александра Грушко РИА «Новости». Дипломат напомнил, что глава Альянса является по национальности норвежцем. Войска Красной Армии в 1944 году освободили от гитлеровских захватчиков север Норвегии – Восточный Финнмарк.

Ранее Столтенберг призвал «сдерживать врагов свободы». По его словам, если сдерживание не срабатывает, то необходимо сражаться.

«Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ (запрещена в РФ) нельзя было бы победить диалогом», – заявил генсек НАТО.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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