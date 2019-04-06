Скончался экс-директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Бывший директор ФСБ, депутат Госдумы от «Единой России» Николай Ковалев скончался на 70-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

По словам главы фракции ЕР Сергея Неверова, сейчас решаются вопросы с церемонией прощания и местом погребения. Парламентарий отметил, что Ковалев «был настоящим борцом и отзывчивым человеком». «Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним», – сказал он.

Ковалев с 1974 года работал в КГБ СССР на оперативных и руководящих должностях. В 1994-1996 годах был замдиректора ФСБ. С июня 1996-го по июль 1998 года возглавлял спецслужбу. На этой должности его сменил Владимир Путин.

В 1999 году Ковалев был избран депутатом Госдумы, работал в парламенте до конца жизни. В разное время возглавлял думской комиссии по борьбе с коррупцией и руководил комитетом по делам ветеранов. В Госдуме нынешнего созыва входил в комитет по безопасности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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