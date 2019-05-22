«Теперь порядок!»: глава Бурятии нанес Крым и Байкал на корейскую карту

Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе официального визита делегации республики в Южную Корею заметил карту миру, на которой Крым был обозначен украинской территорией. Чиновник не растерялся и тут же решил поправить карту, нарисовав от руки границу между Крымом и Украиной.

Фото: vk.com/buryatiaofficial

Кроме того, руководитель республики дорисовал на карте озеро Байкал.

Исправленная карта с российским Крымом и озером Байкал, фото: vk.com/buryatiaofficial

Неправильную карту руководитель республики увидел в ожидании интервью в студии корейского телеканала SBS, сообщает пресс-служба правительства Бурятии в своем паблике в соцсети «ВКонтакте». «Вот теперь порядок!», – заявил Цыденов после исправления карты.

По информации пресс-службы кабмина республики, накануне делегация Бурятии посетила парламент Республики Кореи – Национальную ассамблею, а сегодня презентовала инвестиционный потенциал республики на российско-корейском бизнес-форуме.

Сеул, служба информации РИА «Новый День»

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