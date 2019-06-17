Экс-посол России в Белоруссии Бабич получил высокое назначение в МЭР

Экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич распоряжением главы правительства Дмитрия Медведева назначен на пост заместителя министра экономического развития РФ. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 17 июня, на сайте кабмина.

По данным источника РБК, на новой должности Бабич будет заниматься вопросами взаимодействия с СНГ, а также вопросы, касающимися Союзного государства России и Белоруссии.

Как сообщал «Новый День», Бабич был освобожден от должности посла РФ в Белоруссии указом президента РФ 30 апреля. Новым главой российской дипмиссии Владимир Путин назначил сенатора Дмитрия Мезенцева.

Бабич возглавлял диппредставительство России в Белоруссии с 24 августа 2018 года. До этого он занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе.

По сведениям источников «Коммерсанта», отставка Бабича стала результатом неоднократных просьб президента Белоруссии Александра Лукашенко к российскому коллеге.

Стоит отметить, что МИД Белоруссии неоднократно подвергал жесткой критике его высказывания на тему двусторонних отношений. Так, в середине марта представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал Бабича «счетоводом», а также «подающим надежды бухгалтером». Представитель белорусского МИДа тогда подчеркнул, что «отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат». Такая реакция последовала на слова Бабича о «привычном вывихе» в оценках «отдельных руководителей» в Минске вклада России в развитие экономики Белоруссии. За посла заступился МИД России, потребовав от белорусских коллег большего уважения.

В апреле в белорусском МИДе обвинили российского посла в попытке разрушить дружественные отношения двух стран.

Лукашенко отказался комментировать скандал вокруг посла России, заявив, что Москва сама с ним разберется.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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