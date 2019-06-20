Путин велел разобраться со строительством социалки в новых микрорайонах

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что правительство и регионы должны выработать правовую систему и найти источники финансирования строительства социальной инфраструктуры в новых микрорайонах. Такое заявление он сделал, отвечая на видеозвонок жительницы Красноярска, пожаловавшейся на нехватку детских садов, школ и скверов в микрорайоне Солнечный. Женщина отметила, что власти отдали последние муниципальные земли под жилищную застройку, а они были изначально отведены под парк.

По словам Путина, после изменения схемы финансирования жилищного строительства по закону социальную инфраструктуру должно возводить государство. Однако он признал, что сейчас отсутствуют источники финансирования. «Задача правительства – выработать правовую систему, которая обеспечивала бы социальную инфраструктуру», – заявил глава государства, после чего переадресовал вопрос губернатору Красноярского края Александру Уссу.

Глава региона признал, что в этом микрорайоне переуплотненная застройка, он находится на окраине и потому не был в зоне приоритетного внимания. В то же время, по его словам, здесь сданы садик и школа. «Для меня новость, что муниципальная земля отдана под коммерческую застройку. Будем разбираться. Район на окраине, значит, найдем возможность построить и парк», – пообещал он.

Путин попросил губернатора отследить ситуацию, поговорить с людьми и доложить о результатах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

Полпред Цуканов ответил на вопрос о проверках в «Корпорации развития». / Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков. / Путин: Санкции против России – это торговая война, Запад не остановится. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»