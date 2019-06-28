Путин и Трамп начали переговоры в Осаке (ВИДЕО)

Переговоры президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом стартовали на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке.

Открывая встречу, Путин заявил, что двум лидерам есть что обсудить. «Все темы обозначены», – цитирует российского президента пресс-служба Кремля. Российский лидер назвал эти переговоры хорошей возможностью продолжить начатую в Хельсинки дискуссию.

Трамп в начале встречи заявил, что «очень рад быть с президентом Путиным» (цитата по ТАСС). По его словам, он собирается обсудить с президентом РФ вопросы «торговли, коммерции, разоружения, тему протекционизма», а также различные другие темы. «Все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами», – отметил президент США. Американский лидер рассчитывает, что результаты сегодняшнего разговора окажутся «отличными».

Перед началом встречи с Путиным Трамп два раза попросил российского лидера не вмешиваться в американские выборы. Причем обратился он к российскому президенту с улыбкой на лице. Таким образом Трамп отреагировал на вопрос журналистов, скажет ли он президенту РФ о недопустимости вмешательства в президентские выборы 2020 года.

Как ожидается, переговоры продлятся один час.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, а также конфликты в Афганистане, Сирии, Венесуэле, на Украине и Иран. Также в числе главных тем встречи станет продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил сам Путин в интервью Financial Times в преддверие саммита.

Ранее сегодня Путин и Трамп перед церемонией фотографирования с другими участниками G20 поприветствовали друг друга и перекинулись несколькими фразами.

Напомним, первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки. Общение тет-а-тет продлилось более двух часов. Оба лидера позитивно оценили переговоры. Президент США заявлял, что состоялась «отличная встреча». Впрочем, американские СМИ и наблюдатели сочли саммит провальным. Они обвинили Трампа в государственной измене и сговоре с Путиным. По мнению прессы, Трамп занял слишком дружелюбную позицию в отношении Путина и подарил российскому лидеру «огромную дипломатическую победу». Во второй раз президенты России и США кратко пообщались в декабре 2018 года на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Осака, служба информации РИА «Новый День»

Осака. Другие новости 28.06.19

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