Глава Рослесхоза покидает свой пост

Иван Валентик, возглавляющий Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), подал прошение об отставке. О своем уходе сообщил сам чиновник.

Валентик сам попросил уволить его, соответствующее заявление он направил на имя премьер-министра Дмитрия Медведева. «Да, такое заявление есть. Я подтверждаю», – цитирует чиновника ТАСС. Причины своего ухода с поста глава Рослесхоза не назвал.

Валентик возглавил Рослесхоз в 2014 году, кроме того, он является заместителем министра природных ресурсов и экологии. Ранее он занимал различные руководящие должности в Минприроды, Росприроднадзоре и Минсельхозе.

Глава Рослесхоза на своем посту подвергался критике со стороны председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В частности, глава СФ заявила, что работа Валентика в области противодействия незаконным вырубкам леса неэффективна. Матвиенко заявила, что может поставить чиновнику «неуд».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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