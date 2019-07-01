«Поданы рапорты об увольнении»: трое замов главы Росгвардии уходят в отставку

Трое заместителей главы Росгвардии Валерия Золотова собрались в отставку. Соответствующие рапорты подали первый заместитель руководителя ведомства генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники. Кроме того, по данным «Интерфакса», в отставку планирует уйти статс-секретарь генерал-полковник Сергей Захаркин.

Как отмечают источники «Ъ», Меликов решил покинуть свой пост подписания Золотовым приказа о перераспределении обязанностей между своими замами. Ранее у Меликова были самые широкие полномочия по сравнению с остальными заместителями, но теперь у него остались лишь войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского и авиационные подразделения службы.

По сведениям газеты, уход генералов связан с претензиями к работе тыловых служб Росгвардии, возникших у ревизоров. О местах будущего трудоустройства генералов, пока неизвестно. Собеседник газеты предположил, что опыт и знания замов Золотова могут быть использованы в других федеральных структурах.

Третьим отставником может оказаться статс-секретарь генерал-полковник Сергей Захаркин, сообщил источник «Интерфакса». По его информации, Росгвардию могут покинуть «еще несколько генералов из команды Меликова».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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