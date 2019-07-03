Греция продолжит швартовку российских кораблей в своих портах

Греция не намерена запрещать кораблям ВМФ России обслуживаться в своих портах. Ранее с призывом отказать в швартовке российским судам выступили США.

Американский сенат принял «Закон о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье». В документе есть пункт, который призывает страны региона – Грецию, Кипр и Израиль отказывать в портовом обслуживании кораблей Российской Федерации.

«Не идет речи о том, что это повлияет на швартовку российских кораблей в Греции»,– сказал РИА «Новости» источник в правительственных кругах.

Ранее президент Кипра Никос Анастасиадис говорил, что принятие этого закона «в значительной степени затрагивает независимость и суверенитет Республики Кипр», он допустил, что подобные условия могут быть установлены.

В свою очередь министр обороны Кипра Саввас Ангелидис заявлял, что ни одна страна не может заставить Никосию прекратить предоставление портовых объектов российским или другим кораблям.

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

Афины. Другие новости 03.07.19

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