Эксперты отметили тотальное недоверие россиян к политикам

В России меняется отношение к власти в целом. Граждане не видят среди российских политиков тех, что говорил бы о реальном положении дел в стране. Это касается как провластных, как и оппозиционных политических деятелей. Об этом говорится в докладе «Становление нового общественного консенсуса и его внутренние противоречия».

Доклад подготовлен экономистами и психологами. В рамках исследования они опросили 129 человек в составе 13 фокус-групп в десяти регионах в течение марта-апреля 2019 года, передает РБК. 86% респондентов заявляют, что не видят среди политиков тех, кто говорил бы о реальном положении вещей.

Более того, опрошенные россияне не видят среди российских политических деятелей тех, кому могли бы доверять. Также сохраняется запрос на новых лидеров. Недоверие к оппозиции еще выше, чем к представителям власти.

Растут настроения, направленные на личное участие в развитии страны, об этом заявляют 84% респондентов. При этом у граждан усиливается чувство вины из-за собственного бездействия, говорят эксперты. Внутреннее положение дел – главный источник угроз, указывают участники фокус-групп.

Отношение к власти окрашивается раздражением, страхом и даже стыдом. «Сложившаяся ситуация воспринимается как недопустимая, возникает осознанное и ответственное понимание необходимости перемен наряду с готовностью действовать», – говорится в исследовании. В то же время у протестной активности населения нет консолидирующей идеи и позитивной программы. Негативные оценки власти среди населения есть, но катастрофическими их назвать нельзя, отмечают эксперты.

По словам авторов доклада, политические требования становятся важнее экономических. «Падение реальных доходов населения создало такое резкое неприятие пенсионной реформы, что окончательно разрушило «крымский консенсус» и вылилось в результаты падения рейтингов институтов власти», – говорит политконсультант Дмитрий Фетисов.

Результаты исследования подвергли сомнению в «Левада-центре». Заместитель директора Денис Волков считает, что при таком способе исследования невозможно говорить о динамике: «Сегодня на группы набрали одних, а завтра – других, а это говорит лишь о том, что поменялся состав участников, а не настроения в целом».

Однако недавние опросы Левада-центра показывали похожую тенденцию. В частности, речь идет об отсутствии альтернативных политиков Владимиру Путину. Электоральный рейтинг возможных конкурентов действующего российского президента в мартовском опросе социологов составлял не более 5%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.07.19

Севастополь оборонят новейшими зенитными комплексами «Тор-2М». / Известный политолог оценил аккаунт Шумкова в Instagram: «Пусть варит кашу, лежит на диване». / Губернатору Моору представили нового прокурора Тюменской области. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»