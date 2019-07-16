Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества

Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества. Такую инициативу в интервью газете «Известия» озвучил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Он считает необходимым внести изменения в ст. 44 УК РФ (виды наказаний). Сейчас помимо штрафа, лишения права занимать определенные должности, обязательных и исправительных работ, а также ограничения свободы и ареста она, в частности, предусматривает пожизненное лишение свободы и смертную казнь (на последнюю в России с 1999 года действует мораторий Конституционного суда).

Конфискация имущества в качестве вида наказания существовала в Уголовном кодексе страны до 2003 года (утратившая силу ст. 52). Эта мера была туда внесена в соответствии с положениями Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые предполагали, что каждый может лишиться своего имущества, если оно было нажито преступным путем. Сейчас российский УК предусматривает конфискацию имущества (ст. 104.1 УК РФ) в случае, если оно было получено в результате совершения определенных преступлений, например убийства, торговли людьми, использования рабского труда или получения взятки.

Бастрыкин предлагает использовать такую меру «с [определенным] указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей, особенной части Уголовного кодекса России по преступлениям коррупционного характера».

Глава СКР отметил, что за прошлый год при расследовании коррупционных дел по решениям суда «было изъято имущества, денег и ценностей коррупционеров на сумму почти 2 млрд рублей». Еще более 1,6 млрд рублей было возмещено добровольно. Также «в качестве меры по обеспечению гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества» в 2018-м, по информации главы ведомства, арест был наложен на имущество на сумму свыше 15 млрд рублей.

Александр Бастрыкин уверен, что конфискация имущества в УК в качестве отдельного вида наказания только «повысит эффективность этой работы». Помимо этого предложения Бастрыкин также напомнил, что в Следственном комитете «по-прежнему настаивают на введении института уголовной ответственности юридических лиц». «Ведь в подавляющем большинстве случаев нажитые коррупционным путем денежные средства и финансовые инструменты выводятся за рубеж через юридических лиц», – отметил глава ведомства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.07.19

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