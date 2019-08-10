Москвичи вышли митинговать в поддержку неугодных

В Москве проходит согласованный митинг в связи с предстоящими выборами в Мосгордуму. Люди собрались на проспекте Сахарова. По оценкам наблюдателей, на мероприятие пришли от 7 до 16 тыс. человек.

«На проспекте Академика Сахаров проходит согласованный властями Москвы митинг. На 14:00 мск на территории проведения мероприятия находятся около 7 тыс. человек», – сообщили в полицейском главке столицы.

Стоит отметить, что организаторы заявляли о 100 тысячах участников. Ряд популярных исполнителей, включая Ic3peak, «Кровосток» и Face, заявили, что намерены исполнить на митинге 10 августа свои треки. При этом столичные власти предупредили, что согласованная заявка на проведение этого митинга не предусматривает концерт, а закон «О собраниях и митингах» говорит о недопустимости изменения условий проведений митинга в одностороннем порядке после его согласования.

Ранее перед незаконными акциями , которые состоялись 27 июля и 3 августа, 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, проигнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушений закона. В результате 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более тысячи человек.

Следственный комитет РФ в связи с распространением в СМИ и соцсетях призывов к участию в так называемых «мирных прогулках» после согласованного митинга 10 августа предупредил, что участие в несогласованных акциях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Власти Москвы также напомнили об ответственности за нарушения и провокации в ходе согласованного митинга 10 августа на проспекте академика Сахарова.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.08.19

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