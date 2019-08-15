Глава Барнаула подал в отставку

Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, сообщили в пресс-службе администрации города. «Я принял решение, что ухожу в отставку по собственному желанию. Решение принято обдуманно, оно не вчера родилось. Мы с губернатором Виктором Петровичем Томенко неоднократно эту тему обсуждали. Главой региона были поставлены задачи перед городом, которые необходимо выполнить», – сказал Дугин.

Он отметил, что сейчас в городе завершается подготовка к отопительному сезону и новому учебному году. «Уверен, что муниципалитет получит паспорт готовности к зиме. Идет реализация национальных и федеральных проектов, городских программ. Интенсивно идет работа по приемке учебных заведений к новому учебному году. Нет сомнений, что задачи, поставленные губернатором, будут выполнены. В ближайшее время я намерен отдохнуть. Есть силы, желание, энергия трудиться и дальше на благо Алтайского края и города Барнаула», – подчеркнул пока еще действующий градоначальник.

Заявление об отставке по собственному желанию Сергей Дугин написал сегодня, 15 августа, и зарегистрировал в думе города.

Сегодня Виктор Томенко предложит депутатам гордумы Барнаула назначить заместителя мэра Вячеслава Франка исполняющим обязанности главы города, сообщили в пресс-службе губернатора. Если депутаты согласятся, Франк будет исполнять обязанности, пока дума не проведет выборы мэра.

63-летний Дугин руководил администрацией города с декабря 2015 года.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 15.08.19

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