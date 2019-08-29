Глава Сочи отказался от борьбы за кресло мэра

Мэр Сочи Анатолий Пахомов, одиннадцатый год возглавляющий город, сообщил, что не будет участвовать в конкурсе на пост градоначальника на следующий срок, который запланирован на сентябрь. Срок полномочий Пахомова истекает 8 сентября. Ранее он говорил, что еще не определился, будет ли претендовать на должность, поскольку на посту главы города он отработал уже два срока с апреля 2009 года.

«Мне уже 59 лет. Естественно, вижу себя где-то, это мой секрет. Я не подавал документы (на конкурс), и это решение было принято не сегодня, значительно раньше. Но я думаю, что всем понятно. В январе было бы 11 лет, как я в Сочи. Это достаточно много. Нет ни одного моего предшественника, который бы столько лет проработал. Я до последнего дня дорабатываю, как положено по срокам», – сказал Пахомов.

По его словам, сейчас Сочи, если говорить о туристической составляющей как о стержне экономики, находится на пике: круглогодичный курорт заполняется на 97%. «Я хочу, чтобы все хорошие наши дела на памяти остались наших сочинцев, гостей города. Город должен развиваться. Интерес к Сочи огромный... Он (город) ухоженный, красивый. Наверное, и хорошо будет, если новое вдохновение появится у ребят, новая команда. Надо дать возможность людям, чтобы они реализовали себя, лучше сделали», – цитирует «Интерфакс» градоначальника.

При Пахомове в Сочи прошла масштабная подготовка к Олимпийским играм, Олимпиада 2014 года, стартовало проведение этапов Формулы-1, состоялся Фестиваль молодежи и студентов, прошли матчи ЧМ по футболу 2018 года.

Сочи, Иван Гридин

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