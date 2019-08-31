В Москве проходит несогласованное шествие оппозиции, полиция никого не задерживает

В центре Москвы проходит несанкционированное шествие против политических репрессий. Акция организована штабом оппозиционера Алексея Навального. Сам политик на шествие не пришел.

Участники шествия прошли от Чистых прудов до Пушкинской площади, а затем вышли на Тверскую улицу и направились в сторону Кремля, сообщает издание «Медиазона». Они требуют освободить ранее задержанных участников протестов и зарегистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Люди скандируют «Свободу политзаключенным!», «Допускай!», «Мы здесь власть!» и антипутинские лозунги.

При этом несколько сот протестующих остались на Пушкинской площади, оцепленной силовиками. Позднее оцепление было снято. По последним данным, несколько активистов растянули на Пушкинской площади большой баннер в поддержку 31-й статьи Конституции о свободе собраний.

По оценкам СМИ, в акции участвуют более 1000 человек. Так, корреспондент газеты «Ведомости» сообщает с места событий, что число участников шествия достигает 3000-5000 человек. В то же время столичный полицейский главк сообщает, что в неразрешенной акции участвует около 750 человек.

Собравшиеся в центре столицы правоохранители, в отличие от предыдущих несогласованных акций в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, не вмешиваются в происходящее. Полицейские лишь просят участников шествия не выходить на проезжуют часть. Когда протестующие дошли до Пушкинской площади их попросили разойтись, напоминая о том, что акция не согласована мэрией.

Стоит отметить, что за несколько часов до начала шествия в Москве полиция задержала двух активистов незарегистрированной партии «Другая Россия» после того, как они вывесили на здании столичного департамента региональной безопасности мэрии баннер с лозунгом «Свободу собраний всегда и везде!».

Напомним, с середины июля в Москве проходят протестные акции, в основном несогласованные, в поддержку оппозиционеров, которые не были допущены до выборов в Мосгордуму. Все несанкционированные шествия сопровождались жесткими задержаниями. Силовики задержали сотни протестующих. По итогам акции 27 июля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках – под арестом находятся 13 фигурантов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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