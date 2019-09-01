«Глупость и ущербность»: в Москве ответили Польше, не пригласившей РФ на годовщину начала Второй мировой войны

Руководство Польши показывает свою «ущербность», политизируя итоги Второй мировой войны и «пытаясь перечеркнуть историческую память». Такое заявление сегодня сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Председатель нижней палата парламента РФ полагает, что официальная Варшава демонстрирует ущербность, принимая решения о принижении роли Советского Союза, России во Второй мировой войне. «Это недопустимо», – подчеркнул Володин, чьи слова приводит пресс-служба Госдумы. Он указал, что «действия польского руководства оскорбляют память о более 600 тысячах солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей». «Руководство Польши никак не поймет, что Победа во Второй Мировой войне не имеет политической окрашенности», – добавил он.

Володин также отметил, что «подвиг советского солдата будут помнить всегда, а фамилии польских чиновников и политиков, которые пытались и пытаются разрушить память о тех, кто отдал жизнь за мир, будут преданы забвению».

«Нравится кому-то Россия или не нравится, но ее решающая роль во Второй мировой войне признана всеми народами мира, включая государства антигитлеровской коалиции, куда входили, в том числе, США и Великобритания», – подчеркнул он.

По мнению Володина, странам-сателлитам «конечно хочется понравиться» тем, кто «кто взял их под свое крыло». «В мировой истории именно страны-сателлиты всегда были склонны к такой риторике – на каких-то этапах своего пути они неистово кляли США и Великобританию, сегодня Россию только для того, чтобы похвалил их хозяин», – заявил председатель Госдумы, напомнив при этом русскую поговорку «Не плюйте в колодец, как бы не пришлось воды напиться».

1 сентября в Польше проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Второй мировой войны. На них пригласили лидеров США и многих европейских стран, в том числе канцлера ФРГ Ангелу Меркель. При этом польские власти не стали звать президента РФ Владимира Путина. Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью польской радиостанции Radio Maryja объяснил решение Варшава в отношении Москвы тем, что российская сторона, по мнению польских властей, не заинтересована в сохранении «духа исторической правды». Он также отметил, что на празднование приглашены представители ЕС, НАТО и «Восточного партнерства», однако Россия «ни в одном из этих форматов не участвует» и поэтому не присутствует на мероприятии.

Ранее в Кремле осудили решение властей Польши не направлять официальное приглашение России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «роль нашей страны в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить», и поэтому «любые мемориальные мероприятия в любой стране мира» посвященные годовщине или Великой Отечественной войне, или Второй мировой войне «без участия нашей страны не могут считаться полноценными» (цитаты по «Интерфаксу»).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Польши, назвала положение Варшавы глупым. «В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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