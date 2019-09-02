Два зама смоленского губернатора лишились постов из-за угрозы срыва нацпроектов

Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил сразу двух своих заместителей. В областном правительстве уточнили, что Анна Кожурина и Руслан Черных лишились работы из-за угрозы срыва реализации региональных проектов, которые они курировали в рамках национальных проектов.

Кожурина отвечала за вопросы развития физкультуры и спорта. Выполнение плана по оборудованию центров тестирования «Готов к труду и обороне» продвигалось с трудом, затягивались сроки необходимых для этого административных процедур.

В областной администрации подчеркнули, что это могло привести к невыполнению показателей национального проекта «Демография» и сокращению федерального финансирования, передает «Интерфакс».

Черных курировал деятельность департаментов по строительству и ЖКХ, государственного строительного и технического надзора, транспорта и дорожного хозяйства и департамента по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике.

Напомним, национальные проекты были утверждены в рамках исполнения майского указа президента. Программы действуют в 12 сферах – демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Нацпроекты должны быть реализованы дл 2024 года.

Смоленск, Служба информации РИА «Новый День»

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