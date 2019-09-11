Лучше не будет: МИД России отреагировал на отставку Болтона

Москва не ждет изменений в политике США в связи с увольнением советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, кадровые перестановки в Белом доме в прошлом не приводили «ни к улучшению отношений, ни к их нормализации», поэтому последняя отставка также не приведет к оздоровлению двухсторонних отношений. Он подчеркнул, что Россия будет судить по дальнейшим делам, а не по заявлениям и намерениям, передает РИА «Новости».

Накануне президент РФ Дональд Трамп объявил, что отправил Болтона в отставку. Свое решение он объяснил несогласием со многими предложениями своего советника по нацбезопасности.

Напомним, Болтон занимал должность советника президента США по национальной безопасности с апреля 2018 года.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя увольнение Болтона, заявил, что «это не означает изменения курса США». В то же время он также отметил, что «одним супер-ястребом» в американской администрации стало меньше. «Это может означать, что договор об СНВ-3 все же будет сохранен», – предположил политик.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.19

Валерий Соловей: Россия «дозревает» – появились условия для мирного демонтажа режима. / Ветеран Салехарда назвала новую беседку для молодежи загоном для лошадей. / «Криминальные методы»: Приштина обвинила Россию в помощи Сербии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»