Кремль допустил новый обмен заключенными с Украиной: «Нужна тщательная подготовка»

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков допустил проведение нового обмена заключенными с Украиной, отметив, что для подготовки потребуется много времени.

«Никто априори возможности и целесообразности такого процесса не исключает, – приводит слова пресс-секретаря президента России RT. Песков подчеркнул, что «это вопрос тех же самых двусторонних контактов». По его словам, новому обмену должна предшествовать «очень кропотливая работа».

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит списки для проведения с Россией нового этапа обмена арестованными и осужденными. По его словам, этот вопрос будет затронут «и в Минске, и в нормандском процессе». Зелениский ожидает, что встреча в нормандском формате лидеров Украины, России, Франции и Германии состоится до конца сентября. Он выразил уверенность, что переговоры «обязательно произойдут», поскольку дальше «тянуть некуда».

Как сообщал «Новый День», 7 сентября Москва и Киев обменялись заключенными по схеме «35 на 35»: на Украину вернулись 35 ее граждан, в Россию – 12 россиян, один гражданин Молдовы и 22 гражданина Украины, обвиненных на родине в государственной измене.

Надо отметить, что в последний момент без объяснения причин был исключен из обмена россиянин Руслан Гаджиев. В то же время на Украину вернулись режиссер Олег Сенцов, осужденный за подготовку терактов в Крыму, и украинские моряки-нарушители, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

10 сентября Песков заявил, что пока рано говорить о сроках следующего обмена. При этом он отметил, что этот процесс необходимо продолжать, указав, что первому обмену предшествовала длительная подготовительная работа. По словам представителя Кремля, «есть понимание», что процесс обмена нужно продолжать, тем более это соответствует минским договоренностям.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.19

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