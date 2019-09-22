Шойгу ответил на вопрос об обязательном призыве

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу ответил на вопрос об отмене обязательной военной службы по призыву: «В принципе, это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убеждён, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», – заявил руководитель оборонного ведомства в интервью «МК».

В частности, он отметил, что в любом суверенном государстве должен иметься мобилизационный резерв из числа граждан, кроме профессиональных военных. «За счёт такого резерва в случае угрозы начала войны можно достаточно быстро усиливать Вооружённые силы. Для формирования такого резерва организуется военная подготовка мужского населения», – пояснил Сергей Шойгу.

По его словам, «в будущем баланс будет ещё сильнее меняться в сторону профессионалов». «Есть техника, обслуживать которую может только специалист, чья подготовка занимает от восьми до восемнадцати месяцев. Таким специалистом просто не может быть призывник», – констатировал глава ведомства.

Напомним, с 1 сентября вступил в силу обновленный закон о призыве граждан на срочную службу. Теперь военнослужащие, которые проходят службу по призыву, имеют право уволиться при возникновении определённых обстоятельств, в числе которых смерть близких родственников военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей военной службы.

Также гражданам, имеющим право на освобождение или отсрочку от призыва, при желании предоставят возможность пройти военную службу.

Москва, Иван Гридин

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