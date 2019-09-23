Российским чиновникам готовят массовую чистку: реформа стартует в 2020 году

Власти России с 2020 года начнут реформу в сфере государственного управления, предусматривающую масштабное сокращение количества госслужащих. Об этом сообщила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко в интервью РИА «Новости». По ее словам, реформа позволит не тратить дополнительно 100 млрд рублей ежегодно для повышения зарплат оставшихся чиновников до «конкурентного уровня».

Нестеренко отметила, что «экономия не самоцель реформы». «Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих, – уточнила она. – Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь».

Сокращение планируется провести в два этапа. По замыслу Минфина, первоначально число служащих в территориальных органах власти сократят на 5%, а спустя год – еще на 10%. В итоге за два года штат центрального аппарата сократится на 10%. На втором этапе реформы территориальные органы министерств и ведомств будут преобразованы в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений. Таким образом, будут созданы «компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности», уточнила замглавы Минфина.

Ранее, в марте Нестеренко заявляла, что решения о повышении зарплат госслужащих до «конкурентного уровня» уже приняты, но для этого потребуется значительная сумма денег. Она также отмечала, что постоянная часть зарплаты должна составлять 60% от фонда оплаты труда, плавающая – 40%. Однако сейчас, по словам Нестеренко, всё наоборот.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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