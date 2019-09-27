«Цинизм и полное безрассудство»: Москва ответила на введение США новых антироссийских санкций

МИД России прокомментировал новые антироссийские санкции США. Накануне Вашингтон внес в «черный» список троих граждан РФ, пять судов и одну российскую компанию. Американские власти сочли их нарушителями санкционного режима в отношении сирийских властей. Нарушение, согласно заявлению Минфина США, выразилось в участии в схеме доставки в арабскую республику авиатоплива для российских военнослужащих в Сирии.

По мнению МИД РФ, новые ограничительные меры свидетельствуют о «циничности и беспринципности» властей США. Об этом говорится в заявлении министерства.

В ведомстве отметили, что США, вводя с 2011 года антироссийские санкции, не добились «никакого результата», и на этот раз Вашингтон, «можно сказать, превзошел себя в собственном безрассудстве».

На Смоленской площади напомнили, что с 2015 года ВКС России помогают сирийским правительственным войскам бороться с террористическими группировками. США, приняв решение о новых санкциях против России, «открыто встали на сторону террористов», заявил МИД.

«Российская сторона давно с тревогой отмечала, что Вашингтон «опекает» террористов из «Джабхат ан-Нусры» и «Хейат Тахрир аш-Шам» (обе группировки запрещены в РФ, – прим. ред.), снабжает их всем необходимым и старается прикрыть от ударов, хотя они – прямые наследники «Аль-Каиды» и повсеместно признаны террористическими организациями», – указывается в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что после ввода в 2016 году санкций против российского «Совфрахта», обеспечивавшего доставку топлива в Сирию, и последующей блокировки значительного объема ее средств, «Вашингтон еще прикрывался ссылками на желание надавить на Москву в крымском контексте». Но теперь «маски окончательно сброшены – речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле», – подчеркнули в МИД.

В ведомстве добавили, что для Москвы «санкции не представляют ничего нового», а борьба с террористами в Сирии будет продолжена, несмотря на то, что «США им покровительствуют и незаконно оккупируют часть территории этой суверенной страны, препятствуя прекращению сирийского конфликта».

В четверг, 26 сентября, США ввели санкции против менеджеров компании «Совфрахт» Ивана Окорокова, Карена Степаньяна и Ильи Логинова. Все они участвовали в схеме организации поставок авиатоплива для российских войск в Сирии, осуществляя тем самым поддержку режима Асада, говорится в сообщении Минфина США. Поставки топлива велись через московскую компанию «Маритайм Ассистанс», она также включена в санкционный список. Также под ограничительные меры попали суда OT-2077, «Язь», «Сиг», «Судак» и «Пассат» компании «Транспетрочарт», которая, как и «Совфрахт», ранее уже была включена в «черный» список американского минфина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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