В Госдуме предложили выдавать россиянам субсидии на лекарства, кабмин – против

В Госдуму внесен законопроект о субсидиях на покупку жизненно важных лекарств.

Авторы документа – группа депутатов от «Справедливой России» – предложили выдавать субсидии на оплату жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, если расходы гражданина на их покупку превышают 10% его совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и другой деятельности. «Затраты выше этого порога должно компенсировать государство», – полагают парламентарии.

Согласно документу, если доход гражданина меньше прожиточного минимума, допустимая доля расходов на медикаменты уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, который равен отношению дохода гражданина к прожиточному минимуму. По мнению депутатов, этот механизм «обеспечивает справедливое, соразмерное уменьшение максимальной доли расходов для наименее обеспеченных граждан».

По задумке депутатов, государственные субсидии на медикаменты перечисляются до начала курса лечения по заявлению гражданина. Если к моменту обращения за субсидией человек уже приобрел лекарства за свой счет, субсидия выплачивается в порядке компенсации.

Размер субсидии предлагается установить как разницу между расходами на покупку лекарств и значениями предельного расхода на них. Финансировать расходы на субсидии должна федеральная казна, считают авторы инициативы. Субсидии на покупку лекарств смогут получать только граждане РФ. В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января будущего года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ситуация с обеспечением граждан жизненно важными лекарствами «ввиду тяжелейшего материального положения подавляющего большинства населения нашей страны, <…> когда, согласно официальным данным за чертой бедности находится более 22 млн человек», является «критической и требует немедленного вмешательства государства в части софинансирования покупки самых необходимых для населения лекарственных средств». При этом, указывают парламентарии, «цены на лекарственные средства, изготовление которых в подавляющем большинстве случаев зависит от импортных компонентов, за последние годы выросли на 50-150%», а «причин для снижения темпов их роста не наблюдается».

В итоге, по мнению авторов законопроекта, граждане вынуждены за свой счет покупать жизненно необходимые медикаменты по врачебным или фельдшерским назначениям, что, даже с учетом государственного регулирования цен на данную категорию лекарствен, для многих из них является неподъемным.

Стоит отметить, что действующий перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов был утвержден правительством РФ в декабре прошлого года и насчитывает 735 наименований.

Между тем правительство не поддержало законопроект. В заключении кабмина говорится, что субсидии на лекарства предлагается выплачивать «без учета совокупного дохода всех членов семьи гражданина и без установления максимального размера дохода, при превышении которого субсидии не предоставляются». «В результате право на получение субсидии может быть предоставлено гражданам с высоким уровнем доходов при приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов», – отмечается в документе.

Кроме того, указывают в правительстве, поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» не содержат механизмов контроля расходов на предоставление субсидий и фактически стимулирует граждан приобретать самые дорогие лекарства «в рамках одного международного непатентованного наименования, цены на которые могут значительно отличаться».

Также в кабмине отмечают, что у граждан уже есть право на получение социального налогового вычета в размере стоимости лекарств, назначенных им лечащим врачом и приобретенных на собственные средства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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