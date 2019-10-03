Путин отправил в отставку главу ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко. Соответствующий указ от 30 сентября опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Стоит отметить, что Корниенко руководил ФСИН с 2012 года. Новый руководитель ведомства пока не назначен.

Ранее СМИ сообщали об отставке Корниенко в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе. Источник сообщил ТАСС, что такое решение было принято 30 сентября – в этот день Корниенко исполнилось 65 лет.

В Кремле информацию об отставке главы ФСИН тогда опровергли.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.19

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